Uçak kazası soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Uçak kazası soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesinin detayları ortaya çıktı

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yardımcı pilot F.P'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Uçak kazası soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesinin detayları ortaya çıktı, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yardımcı pilot F.P'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, dün tedavi gördüğü hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifade veren yardımcı pilot F.P'nin "Olay günü kulenin kendilerine inemeyeceklerini belirtmediğini, 'pas geçin' talimatı almadıklarını ve bu nedenle kendilerine iletilen mevcut veriler ışığında piste inebileceklerini düşünerek uçağı indirdiklerini söylediği" öğrenildi.

Kaptan pilot M.A. ile uçağı piste indirmeye karar verdiklerini, piste indikten sonra uçağın kaydığını ve kaptan pilotun uçağı tutmaya çalıştığını aktaran yardımcı pilot F.P'nin, kaza nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Öte yandan, F.P'nin kazaya dair kendisine yöneltilen bazı soruları da "hatırlamıyorum" diyerek yanıtlamadığı öğrenildi.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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