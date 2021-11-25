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UÇAK KAZASI TATBİKATI YAPILDI - Son Dakika

UÇAK KAZASI TATBİKATI YAPILDI

25.11.2021 19:45

Alanya Havalimanı'nda olası uçak kazası ve yangına karşı Kahyalar Sahili'nde tatbikat yapıldı.

Alanya Havalimanı'nda olası uçak kazası ve yangına karşı Kahyalar Sahili'nde tatbikat yapıldı. Tatbikatta seneryo gereği düşen uçakta çıkan yangın sönrdürülüp, yaralılar dahliye edildi.

Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda gerçekleştirilen tatbikatı TAV Gazipaşa İşletme Müdürü Ekrem Akgül ve havalimanı personelinin yanı sıra Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ökkeş Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Cıngıl ve Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksek Okulu Sivil Havacılık İşletme Bölümü öğrencileri izledi.

Tatbikat TAV Gazipaşa İşletme Müdürü Ekrem Akgül kontrolünde gerçekleşti. Tatbikata Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gazipaşa Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, Antalya Büyükşehir Gazipaşa İtfaiye birimi destek verdi. Tatbikatta, senaryo gereği havalimanına yakınına Kahyalar Sahili'nde uçak düştüğü ihbarı sonrası havalimanı itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken havalimanı polisi ve güvenlik görevlileri çevrede güvenli alan oluşturdu. Yangının kontrol altına alınmasından sonra yaralanan yolcular bulundukları yerden kurtarıldı. Senaryo gereği yaralı yolcular alanda bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yanan uçağın enkazı soğutma çalışması yapıldı. Yangın tatbikatı başarılı şekilde tamamlandı.

Tatbikatı izleyen Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, "Başarılı bir tatbikat oldu. Bir olumsuzluk anında biz hazırız. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak şekilde askerimizle, polisimizle, itfaiyemizle ve havalimanı güvenliğimizle en az kayıpla atlatacak şekilde hazırız" dedi.

TAV Gazipaşa İşletme Müdürü Ekrem Akgül, "Bugün Milli Güvenlik Havacılık gereği her yıl yapmamız gereken geniş kapsamlı kaza, kırım ve yangın söndürme tatbikatını yaptık. Hem arkadaşlarımızın deneyimini arttırmak, hem de olası bir kazada itfaiye birimimizi daha etkin kullanabilmek için bu tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikata bizim 2 itfaiye aracı su köpük sistemli 9 tonluk kapasiteli araçlarımız, ambulans ve sağlık birimleri, acil durum planı gereği protokol yaptığımız tüm kuruluşlar katıldı. Tatbikatta eksikliklerimiz varsa yeniden eğitimlerimize ağılık vererek geliştirmek için yapılmış bir tatbikattır" diye konuştu.

UÇAK KAZASI TATBİKATI YAPILDI
UÇAK KAZASI TATBİKATI YAPILDI
UÇAK KAZASI TATBİKATI YAPILDI
UÇAK KAZASI TATBİKATI YAPILDI

Tatbikat, Gazipaşa, Alanya, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UÇAK KAZASI TATBİKATI YAPILDI - Son Dakika


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