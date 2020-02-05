UÇAK KAZASINA GİDEN POLİS ARACI HAVALİMANI İÇERİSİNDE KAZA YAPTI: 5 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel UÇAK KAZASINA GİDEN POLİS ARACI HAVALİMANI İÇERİSİNDE KAZA YAPTI: 5 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI - Son Dakika

UÇAK KAZASINA GİDEN POLİS ARACI HAVALİMANI İÇERİSİNDE KAZA YAPTI: 5 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI

6 saat önce

İzmir-İstanbul seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı.

UÇAK KAZASINA GİDEN POLİS ARACI HAVALİMANI İÇERİSİNDE KAZA YAPTI: 5 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI, System.String[]

İzmir- İstanbul seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı. Kazada 5 özel harekat  polisinin yaralandığı öğrenildi.

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. 3'e bölünen uçağın bulunduğu bölgeye gitmeye çalışan özel harekat polislerini taşıyan araç kaza yaptı. Havalimanı içinde gerçekleşen kazada 5 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:39 Kaynak: DHA
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