Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandı - Son Dakika

Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandı

6 saat önce

İzmir İstanbul seferini yapan bir uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandığı öğrenildi.

Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandı, System.String[]

İzmir İstanbul seferini yapan bir uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandığı öğrenildi.

Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. Olayın ardından kaza mahalline gitmeyen çalışan Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yaptı. Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.

(İHA)

İstanbul, İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun
Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Avusturya'da koronavirüs şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 02:35:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]