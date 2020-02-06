Uçak kazasında genç diş hekimi hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir- İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktığı kazada hayatını kaybeden genç diş hekiminden geriye fotoğrafları kaldı.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen kazada özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Kazada 30 yaşındaki diş hekimi Zehra Bilgi Koçar da hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren genç diş hekiminin İzmir'de yaşadığı ve tatil için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Eşi Gökhan Koçar'ın işi gereği İstanbul'a eşinden birkaç gün önce gelen Koçar'dan geriye ise fotoğrafları kaldı.



Genç diş hekiminin cenazesi otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan incelemelerin ardından genç hekimin cenazesi eşine teslim edildi. Küçükçekmece Gasilhanesi'ne götürülen diş hekiminin cenazesinin yarın Tekirdağ'ın Malkara ilçesine götürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL