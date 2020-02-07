Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesi toprağa verildi

7 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden 61 yaşındaki Alev Gençoğlu'nun cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden 61 yaşındaki Alev Gençoğlu'nun cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın 5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Alev Gençoğlu için Kadıköy Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Gençoğlu'nun annesi Hayriye Gençoğlu, ağabeyi Hakan Gençoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sanatçı Erol Evgin ile vatandaşlar katıldı.

Gençoğlu'nun arkadaşı Dilek Parıldar, AA muhabirinin soruları üzerine, arkadaşının İstanbul'da düzenli muayene olduğu ancak İzmir'e taşınan doktoruna kontrole gittiğini, sabah gidip akşam dönmek üzere yola çıktığını söyledi. Parıldar, "Alev aslında 21.00 uçağı ile dönecekti ama biletini değiştirmiş. Maalesef kazada kendisini kaybettik. Büyük üzüntü içerisindeyiz." dedi.

Alev Gençoğlu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesi toprağa verildi

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu: Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır Nusret'te altın kaplama görünümlü biftek yedi, kocası Lucas Hernandez'e baklava götürdü Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:36:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]