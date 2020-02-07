Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden 61 yaşındaki Alev Gençoğlu'nun cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın 5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Alev Gençoğlu için Kadıköy Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Gençoğlu'nun annesi Hayriye Gençoğlu, ağabeyi Hakan Gençoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sanatçı Erol Evgin ile vatandaşlar katıldı.

Gençoğlu'nun arkadaşı Dilek Parıldar, AA muhabirinin soruları üzerine, arkadaşının İstanbul'da düzenli muayene olduğu ancak İzmir'e taşınan doktoruna kontrole gittiğini, sabah gidip akşam dönmek üzere yola çıktığını söyledi. Parıldar, "Alev aslında 21.00 uçağı ile dönecekti ama biletini değiştirmiş. Maalesef kazada kendisini kaybettik. Büyük üzüntü içerisindeyiz." dedi.

Alev Gençoğlu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.