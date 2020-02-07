Uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar Malkara'da son... - Son Dakika

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Uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar Malkara'da son...
7 saat önce
Uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar Malkara'da son yolculuğuna uğurlandı-1.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:21 Kaynak: DHA
Uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar Malkara'da son yolculuğuna uğurlandı-1
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