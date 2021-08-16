Üye Girişi
Uçak kazasında hayatını kaybeden Mirzaoğlu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mirzaoğlu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

16.08.2021 13:54
Uçak kazasında hayatını kaybeden Mirzaoğlu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu, memleketi Elazığ'da dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu, memleketi Elazığ'da dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale eden uçak kaza kırıma uğramıştı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek uçakta bulunan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden Türk pilot Serkan Mirzaoğlu, Adana Orman Bölge Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a getirildi. Mirzaoğlu için bugün İmam-ı Azam Camii'nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kılınan cenaze namazından sonra dua edildi. Daha sonra il protokolü ve yakınları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı yaklaşık 4 ay önce ailesi ile yaptığı görüşmede ölmesi durumunda Elazığ'da babasının yanına defnedilmek için Gezin aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Yangınlarla, orman kahramanlarıyla beraber savaşarak şehit olan Serkan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Malumunuz ormanlarla ciddi bir mücadele verdik, aslında orman yangınlarıyla savaştık. Bu savaşta isimsiz çok kahramanımız görev aldı. Ülkemizin farklı yerlerinde çok büyük bir mücadele yaptık. Bunlardan biri de pilot kardeşimiz, değerli şehidimiz Serkan Mirzaoğlu kardeşimiz bu mücadelede şehitlerimizden biri oldu. Başka şehitlerimiz de oldu. Hepsine de Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" dedi.

Törene, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, siyasi parti temsilcileri, kardeşleri ve yakınları katıldı. - ELAZIĞ

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mirzaoğlu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Mirzaoğlu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Mirzaoğlu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Mirzaoğlu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Mirzaoğlu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Mirzaoğlu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Mirzaoğlu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş, Elazığ, Pilot, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçak kazasında hayatını kaybeden Mirzaoğlu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi 13:58 Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı 13:37 Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı 13:29 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 13:05 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 10 gün önce 12:18 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı 11:49 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı
Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı 11:27 Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı 11:12 "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi

Son Dakika Haberleri
14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada
13:57 Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi
13:54 İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı
13:37 Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı
13:32 Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu
13:28 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
13:05 Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı
13:04 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum
12:36 Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi
12:15 Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a seslendi: Bu Vitor Pereira'yı hemen gönderin
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada         
14:08
İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı         
13:55
Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu         
13:32
Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı         
13:06
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı         
11:13
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi         
07:25
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 14:13:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçak kazasında hayatını kaybeden Mirzaoğlu Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement