Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR - Son Dakika

Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR

6 saat önce

Cami avlusu Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un tabutu önünde bekleyen yakınları Cenaze namazı kılınması Helallik alınıp dua edilmesi İZMİR - Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenaze namazı kılındı.

Cami avlusu

Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un tabutu önünde bekleyen yakınları

Cenaze namazı kılınması

Helallik alınıp dua edilmesi İZMİR - Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenaze namazı kılındı.

Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:23 Kaynak: AA
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