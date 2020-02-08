Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR - Son Dakika

Helallik alınıp dua edilmesi İZMİR - Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenaze namazı kılındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil