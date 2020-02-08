Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR - Son Dakika

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Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR
6 saat önce
Cami avlusu Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un tabutu önünde bekleyen yakınları Cenaze namazı kılınması Helallik alınıp dua edilmesi İZMİR - Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:23 Kaynak: AA
Cami avlusu
Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un tabutu önünde bekleyen yakınları
Cenaze namazı kılınması
Helallik alınıp dua edilmesi İZMİR - Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenaze namazı kılındı.
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