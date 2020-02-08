Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı (2)

7 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Songül Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Songül Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı.

29 yaşındaki Bozkurt için Karşıyaka ilçesi Hacı Ali Gültekin Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Bozkurt'un annesi Fatma ve babası Bekir Bozkurt ile kardeşleri ve yakınları katıldı.

Bozkurt'un tabutunun üzerine gelinlik örtüldü, kardeşleri ve yakıları Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Törende fenalaşan aile üyelerine sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Kılınan namazın ardından Bozkurt'un cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı (2)

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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