Uçak kazasında hayatını kaybedenler için çiçek bıraktılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçak kazasında hayatını kaybedenler için çiçek bıraktılar - Son Dakika

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için çiçek bıraktılar

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik İranlılar, Ukrayna havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin anısına mum yakarak, çiçek bıraktı.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için çiçek bıraktılar, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik İranlılar, Ukrayna havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin anısına mum yakarak, çiçek bıraktı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Alanya ilçesinde yaşayan 100'e yakın İran vatandaşı, Atatürk Anıtı önünde toplandı. Hayatını kaybeden vatandaşların fotoğraflarının bulunduğu alana çiçek koyan İranlılar, yaktıkları mumları bırakarak yas tuttu.

(İHA)

Ukrayna, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisine dini nikahlı eş yapmak istediği baldızının boğazını kesen adam, "Cehenneme girer miyim?" diye sormuş
Annesi gözleri önünde öldürülen genç kız, babası için en ağır cezayı istedi Tunceli kayıp gülistan'ın eski erkek arkadaşı, ailesiyle alanya'ya gitmiş Cübbeli Ahmet: CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 23:37:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçak kazasında hayatını kaybedenler için çiçek bıraktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]