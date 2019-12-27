Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

6 saat önce

Kazakistan'da yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Kazakistan'da yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Kazakistan'da yerel saatle 07.22'de meydana gelen uçak kazasında bilanço artıyor. Olayda ölü sayısı 15'e yükselirken, ülke genelinde bir günlük yas ilan edildi. Kazakistan Halk Sağlığı Daire Başkanı'nın yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin arasında 2 Ukrayna vatandaşı, 1 Çin ve 1 Kırgızistan vatandaşı olduğu, diğer yabancı yolcular hakkında henüz bir bilginin olmadığını açıkladı.

Almatı-Nur-Sultan seferini gerçekleştirdiği esnada düşen Z92100 numaralı uçakta 95 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazada yaralanan 60 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Bek Havayolları'na ait uçağın kalkış anında verdiği ilk sinyalin aynı zamanda uçaktan alınabilen son sinyal olduğu öğrenildi. Uçak kalkış anıdan kısa bir süre sonra 2 katlı bir binaya çarparak parçalandı. Kazadan kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan yardım ekipleri 40 ambulans, 700 kişi ve 119 araç ile arama kurtarma operasyonlarına devam ediyor. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, Bek Havayollarına ait uçağın uçuşa elverişlilik sertifikasının 2015'de verildiği bilgisi öğrenildi. Kazanın ardından Bek Havayolları tüm uçuşlarını iptal etti.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, ülkede 28 Aralık Cumartesi günü milli yas ilan edildi.

(İHA)

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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