Uçak kazasında kaptan pilotun ifadesine daha sonra devam edilecek - Son Dakika
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Uçak kazasında kaptan pilotun ifadesine daha sonra devam edilecek

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotunun tedavi gördüğü hastanede ifadesinin bir kısmının alındığı, diğer kısmına ise önümüzdeki hafta içerisinde devam edileceği öğrenildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotunun tedavi gördüğü hastanede ifadesinin bir kısmının alındığı, diğer kısmına ise önümüzdeki hafta içerisinde devam edileceği öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede ifadesi bugün alınmaya başlanmıştı.

Gün boyu devam eden ifade işlemlerinin kaptan pilotun sağlık sorunları nedeniyle yarım kaldığı öğrenildi. İfade işlemlerine önümüzdeki hafta içerisinde doktor kontrolünde tekrar devam edileceği belirtildi. Öte yanan, kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavisi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.

(İHA)

Uçak kazasında kaptan pilotun ifadesine daha sonra devam edilecek

Sabiha Gökçen, Mahmut Arslan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:15 Kaynak: İHA
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