Uçak kazasında kule ve meydan çalışanlarının ifadeleri alınıyor - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kule görevlisi ile 2 meydan çalışanının emniyette tanık sıfatıyla ifadelerine başvuruluyor.

Tanıkların, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliğinde tanık sıfatıyla ifadeleri alınıyor.

Savcılık, kazada pilotaj hatasının bulunup bulunmadığı, pistin iniş için uygun olup olmadığı, uçakta bir arıza bulunup bulunmadığı ve uçağın inişi sırasında hava durumunun nasıl olduğunun emniyet görevlilerince araştırılması talimatı verdi.

Kaza öncesinde pisti pas geçen 2 uçağın pilotunun da tanık sıfatıyla bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

Bu arada pistten çıkan uçakta hafif yaralanan kaptan pilot M.A'nın Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, diğer pilot F.P.'nin ise durumunun ağır olduğu ve Şişli'deki Amerikan Hastanesinde tedavi altında olduğu bildirildi.