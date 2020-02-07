Uçak kazasında ölen diş hekimi gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
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Uçak kazasında ölen diş hekimi gözyaşları arasında toprağa verildi

7 saat önce

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar (30), memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uçak kazasında ölen diş hekimi gözyaşları arasında toprağa verildi, System.String[]
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar (30), memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Zülfiye Bilgi, kızının tabutuna sarılıp, "Annem, gitme kızım kalk hadi oradan" diyerek gözyaşı döktü.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında ölen 3 yolcudan diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi. Malkara Devlet Hastanesi morgundan bugün öğlen saatlerinde alınan cenaze Yeni Mahalle'deki baba evine getirildi.

'KIZIM KALK ORADAN'

Cemil ve Zülfiye Bilgi'nin 2 kızından biri olan Zehra Bilgi Koşar'ın evin önünden helallik alındığı sırada yakınları gözyaşları döktü. Ayakta durmakta zorlanan anne Zülfiye Bilgi, kızının cansız bedenin bulunduğu tabutuna sarılara, "Annem, gitme kızım kalk hadi oradan" diye ağladı. Koşar'ın cenazesi helallik alınmasının ardından Gazi Ömer Bey Cami'ne götürüldü. Koşar'ın eşi Gökhan Koşar ile babası Cemil Bilgi ayakta durmakta zorlanırken, yakınları tarafından teselli edildi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Zehra Bilgi Koşar'ın naaşı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi imamı Erol Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından göz yaşları arasında, Malkara Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Malkaratekirdağ
İstanbul, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:50 Kaynak: DHA
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