Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi, Malkara'ya getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi, Malkara'ya getirildi - Son Dakika

Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi, Malkara'ya getirildi

6 saat önce

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın (30) cenazesi, yarın toprağa verilmek üzere, memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi.

Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi, Malkara'ya getirildi, System.String[]

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın (30) cenazesi, yarın toprağa verilmek üzere, memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitiren 3 yolcudan diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınıp, memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi. Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesi, Malkara Devlet Hastanesi morguna konulurken, yarın ilçede  toprağa verileceği belirtildi.

Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesini karşılayan amcası Şadan Bilgi, yeğeninin 6 ay önce evlendiğini belirterek, "Yeğenimizi elim bir kazada kaybettik. İzmir'den İstanbul'a geliyordu, ablasının ve eşinin yanına. Malum kaza oldu. Başımız sağ olsun. Haberi ablasından aldık. Kaza sonrasında hastane hastane gezerek, aradılar. En son saat 23.00 gibi aradılar, öğrendik. Sonra İstanbul'a giderek, Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi alıp, getirdik. Ömrü ve kaderi bu kadarmış. Başımız sağ olsun, yaralılara da acil şifalar dileriz" dedi.


Tekirdağ, İstanbul, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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