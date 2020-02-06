Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi, Malkara'ya getirildi (2) - Son Dakika

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Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi, Malkara'ya getirildi (2)
6 saat önce
NİŞAN LARI ORTAYA ÇIKTI İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın 6 ay önce evlendiği Gökhan Koşar'la nişan törenindeki fotoğrafları ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:14 Kaynak: DHA
NİŞAN LARI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın 6 ay önce evlendiği Gökhan Koşar'la nişan törenindeki fotoğrafları ortaya çıktı. Çiftin yüzüklerini taktıktan sonra çekildikleri fotoğrafta, mutlulukları görüldü. Zehra Bilgi Koşar'ın ailesi büyük üzüntü yaşıyor.? Yarın Malkara'da toprağa verilecek Koşar'ın cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna konulduktan sonra ailesi evlerine döndü. Yakınları eve taziye ziyaretinde bulundu.
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