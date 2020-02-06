Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı - Son Dakika

Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı

6 saat önce

İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakıldığı kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Songül Bozkurt'tan geriye seyahatlerindeki fotoğrafları kaldı.

Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı, System.String[]

İzmir- İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakıldığı kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Songül Bozkurt'tan geriye seyahatlerindeki fotoğrafları kaldı.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen kazada özel bir hava yolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakılmıştı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan 29 yaşındaki Songül Bozkurt'un İzmir'de yaşadığı öğrenildi. Genç kadının bekar olduğu ve farklı yerler görmeyi sevdiği için çok sık seyahat ettiği ifade edilirken, Bozkurt'un İstanbul'a da bir arkadaşıyla görüşüp gezmek için gittiği öğrenildi. Songül Bozkurt'tan geriye Dubai ve Abu Dabi'de çekildiği fotoğraf kareleri kaldı.


Bozkurt'un cenazesinin ise ABD'de yaşayan kardeşinin İzmir'e gelmesinin ardından defnedileceği öğrenildi. - İZMİR

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük
CHP'nin boykot kararı sonrası İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi

Son Dakika Haberleri
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 00:05:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]