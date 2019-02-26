Son Dakika Haberleri: Uçak Kazasında Ölen Makedon Lider Traykovski Bosna Hersek'te Anıldı

Uçak Kazasında Ölen Makedon Lider Traykovski Bosna Hersek'te Anıldı

11 dakika önce

Uçak kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonya'nın eski cumhurbaşkanlarından Boris Traykovski, ölümünün 15. yılında kazanın gerçekleştiği Bosna Hersek'te anıldı.

Uçak Kazasında Ölen Makedon Lider Traykovski Bosna Hersek'te Anıldı, System.String[]
Uçak kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonya'nın eski cumhurbaşkanlarından Boris Traykovski, ölümünün 15. yılında kazanın gerçekleştiği Bosna Hersek'te anıldı.

Traykovski'nin uçağının düştüğü Mostar şehri yakınlarındaki Matica Dağı'nda bulunan anıtta düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Yerel Yönetimler Bakanı Suheyl Fazliu'nun yanı sıra Bosna Hersek'teki Makedon derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fazliu, burada yaptığı konuşmada, Traykovski'nin genç siyasetçilere örnek teşkil eden önemli bir şahsiyet, zor zamanlarda doğru kararlar almayı bilen cesur ve güçlü bir siyasetçi olduğunu söyledi.

Ülkesinde halen Traykovski'nin hayatını kaybettiği uçak kazasının suikast olabileceğine dair şüpheler bulunduğunu aktaran Fazliu, kazaya dair yeni kanıtların ortaya çıkması durumunda ülke olarak olayın detaylı şekilde araştırılması için iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Kuzey Makedonya'nın Saraybosna Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Riste Velkovski de Traykovski'nin hem ülkesine hem de bölgeye büyük katkılar yaptığını kaydetti.

Traykovski'nin hayatını kaybettiği kaza

Boris Traykovski ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 26 Şubat 2004'te, Bosna Hersek'in Mostar şehri yakınlarında düşmüş, uçak kazasında Traykovski ile danışmanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçak kazasını araştırmak üzere kurulan uluslararası komisyon, iki yıl süren araştırmaların ardından kamuoyuyla paylaştığı raporda, uçak kazasının "pilot hatası" olduğunu açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:58 Kaynak: AA

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