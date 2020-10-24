Son dakika haberleri | Uçak kazasında ölen pilotun cenazesi adli tıp kurumundan alındı
24.10.2020 13:12
Edinilen son dakika haberine göre BÜYÜKÇEKMECE'deki uçak kazasında ölen pilotaj lisans 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nartın'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.
BÜYÜKÇEKMECE'deki uçak kazasında ölen pilotaj lisans 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nartın'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp
Kurumundan alındı.
Büyükçekmece'de eğitim uçuşu sırasında uçak düşmüş, uçağın pilotu 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nartın tedavi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybetmişti. Nartın'ın cenazesi otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumuna getirildi. İşlemleri tamamlanan cenaze yakınlarına teslim edildi. Beytullah Nartın'ın bugün Bağcılar'da cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
- İstanbul
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