Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt'un cenazesinde, gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt'un cenazesinde, gözyaşları sel oldu

6 saat önce

İSTANBUL'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken pistin sonundaki toprak zemine çakılan uçaktaki hayatını kaybeden 3 yolcudan biri olan Songül Bozkurt (29), son yolculuğuna uğurlandı.

Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt'un cenazesinde, gözyaşları sel oldu, System.String[]

İSTANBUL'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken pistin sonundaki toprak zemine çakılan uçaktaki hayatını kaybeden 3 yolcudan biri olan Songül Bozkurt (29), son yolculuğuna uğurlandı. Önümüzdeki yaz dünya evine girmek için hazırlık yaptığı öğrenilen Bozkurt'un gelinlik örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Fatma (86) ve baba Bedri Bozkurt (90), fenalaştı. Kardeşleri de Bozkurt'un tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

İzmir- İstanbul seferini yapan, özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının, çarşamba günü saat 18.19'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktığı kazada hayatını kaybeden Songül Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı. Bozkurt için, Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy semtindeki Hacı Ali Gültekin Camii'nde, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Fatma ile baba Bedri Bozkurt'un yanı sıra, genç kadının 6 kız kardeşi ile 3 ağabeyi katıldı. Kızlarının, gelinlik örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne ve babası fenalaştı. Bir süre sandalyede oturan Fatma ve Bedri Bozkurt, daha sonra yakınları tarafından sakin bir yere götürüldü. Talihsiz kadının kardeşlerinin tabut başında gözyaşı döktüğü anlar, yürekleri yaktı. Törene, CHP milletvekilleri Atilla Sertel ve Ednan Arslan da katıldı.

ARKADAŞIYLA GÖRÜŞMEK İÇİN GİTMİŞTİ

Bekar olan ve yaz ayında dünya evine girmek için hazırlık yapan, sigorta şirketindeki işinden ayrıldıktan sonra bir süredir işsiz olan Bozkurt'un, İstanbul'a bir arkadaşıyla görüşmek ve kısa bir gezinti yapmak için gittiği öğrenildi. Genç kadının, hem yurt içinde hem de yurt dışında sık sık seyahat ettiği ifade edildi. Namazının kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:18 Kaynak: DHA
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