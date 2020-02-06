Uçak kazasında ölen Tekirdağlı genç diş hekiminin memleketinde yas var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçak kazasında ölen Tekirdağlı genç diş hekiminin memleketinde yas var - Son Dakika

Uçak kazasında ölen Tekirdağlı genç diş hekiminin memleketinde yas var

6 saat önce

İstanbul'da uçak kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Tekirdağlı Diş Hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın memleketinde yas var. Genç hekimin tabutu Malkara Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Uçak kazasında ölen Tekirdağlı genç diş hekiminin memleketinde yas var, System.String[]

İstanbul'da uçak kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Tekirdağlı Diş Hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın memleketinde yas var. Genç hekimin tabutu Malkara Devlet Hastanesi morguna getirildi. Hastanede bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan yakınlarından Sinan Alıcı, genç hekimin geçen yıl evlendiğini söyledi.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen kazada özel bir hava yolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Kazada 30 yaşındaki Tekirdağlı Diş Hekimi Zehra Bilgi Koçar da hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren genç diş hekiminin önce cenazesi otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Hastanede bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi


Burada yapılan incelemelerin ardından genç hekimin cenazesi eşine teslim edildi. Küçükçekmece Gasilhanesi'ne götürülen diş hekiminin cenazesinin yarın Tekirdağ'ın Malkara ilçesine defnedilmek üzere memleketi Tekirdağ'a getirildi. Acı haberi duyan genç kadının yakınları yasa boğuldu. Genç hekimin tabutu Malkara Devlet Hastanesi morguna getirildiği sırada yakınları sinir krizi geçirdi.


Geçen yıl evlenmişti


Genç hekimin yakınlarından Sinan Alıcı yaptığı açıklamada, "Kendisi halamın torunu olur. Çok üzüntülüyüz. Sabaha karşı telefon edildi. Daha önce haberimiz olmadı isim verilmeyince. Kendisi diş doktoruydu. Geçen yıl yazın düğünü olmuştu. İstanbul'da Fenerbahçe tesislerinde düğünü olmuştu. Ne yazık ki üzücü bir haber. Çok üzgünüz elden bir şey gelmiyor. Allah'ın takdiri" dedi. - TEKİRDAĞ

İstanbul, Malkara, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük CHP'nin boykot kararı sonrası İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:06:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçak kazasında ölen Tekirdağlı genç diş hekiminin memleketinde yas var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]