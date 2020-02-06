UÇAK KAZASINDA ÖLEN ZEHRA BİLGİ KOÇAR'IN DÜĞÜNÜNDEN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel UÇAK KAZASINDA ÖLEN ZEHRA BİLGİ KOÇAR'IN DÜĞÜNÜNDEN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

UÇAK KAZASINDA ÖLEN ZEHRA BİLGİ KOÇAR'IN DÜĞÜNÜNDEN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın, Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüsü ortaya çıktı.

UÇAK KAZASINDA ÖLEN ZEHRA BİLGİ KOÇAR'IN DÜĞÜNÜNDEN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın, Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüsü ortaya çıktı. Koçar'ın eşini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurulu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Gasilhanedeki işlemlerin ardından da cenaze yarın toprağa verilmek üzere Tekirdağ Malkara'ya götürüldü. Eşi Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Zehra Bilgi Koçar'ın düğününe ait bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Zehra Bilgi Koçar davetlilerin önünde eşi Gökhan Koçar ile dans ederken görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Zehra Bilgi Koçar ile Gökhan Koçar'ın dans etmesi

-Cenazenin adli tıptan alınması

-Kadının fotoğrafları


- İstanbul
Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük CHP'nin boykot kararı sonrası İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı

Son Dakika Haberleri
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:24:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UÇAK KAZASINDA ÖLEN ZEHRA BİLGİ KOÇAR'IN DÜĞÜNÜNDEN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]