Son Dakika Haberleri: Uçak Kazasında Yakınlarını Kaybedenler Enkaz Yerinde Ölenlerden Bir İz Arıyor

Uçak Kazasında Yakınlarını Kaybedenler Enkaz Yerinde Ölenlerden Bir İz Arıyor

1 saat önce

Uçak kazasında yakınlarını kaybedenler enkaz yerinde ölenlerden bir iz arıyor.

Uçak kazasında yakınlarını kaybedenler enkaz yerinde ölenlerden bir iz arıyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:48 Kaynak: Youtube

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