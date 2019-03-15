Uçak Kazasında Yakınlarını Kaybedenler Enkaz Yerinde Ölenlerden Bir İz Arıyor
1 saat önce
Uçak kazasında yakınlarını kaybedenler enkaz yerinde ölenlerden bir iz arıyor.
Uçak kazasında yakınlarını kaybedenler enkaz yerinde ölenlerden bir iz arıyor
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:48 Kaynak: Youtube
Rusya "Boeing 737 Max" Tipi Uçaklara Hava Sahasını Kapattı
Dünyaevine Giren Hazal Kaya, Ev Sahibiyle Davalık Oldu
TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı
Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu