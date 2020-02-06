Uçak kazasında yaralananların tedavileri sürüyor - Son Dakika
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Uçak kazasında yaralananların tedavileri sürüyor

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralanan Rümeysa Demirtaş ve görme engelli eşi Şeref Demirtaş'ın tedavileri devam ediyor.

Uçak kazasında yaralananların tedavileri sürüyor, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralanan Rümeysa Demirtaş ve görme engelli eşi Şeref Demirtaş'ın tedavileri devam ediyor.

Emsey Hastanesi'nde tedavi gören Rumeysa Demirtaş, AA muhabirine dün akşam yaşadıklarını anlattı.

Uçağın yere çok hızlı iniş yaptığını söyleyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Yere çarptık, sanki sonra tekrar havalandık gibi hissettim. O anda muhtemelen viyadükten aşağı düşüyorduk. İlkinde çok şey hissetmedik, sadece çok hızlı bir çarpma oldu ama 'Uçak hızla indi. Pilot çok hızlı indi. Hava şartlarından...' diye konuştuk. İkinci kez havalandık, viyadüğün içine düşüp uçak parçalanınca olayın vahametini anladık. İlk anda ne olduğunu anlayamadık. Benim oturduğum yerin hemen yanı yarıldı. 26 numarada oturuyorduk. Önce ben çıktım, eşimden önce. Birkaç kişi oradan atlamaya, 'Uçak düştü, patlayacak, kaçın' demeye başlayınca hemen indim, sonra eşimi çıkardım oradan, onu çektim aşağıya aldım."

Demirtaş, yangınla ilgili herhangi bir anons duymadığını belirterek, yolcuların "Uçak patlayacak, kaçın" diyerek uçaktan atlayıp kaçmaya çalıştığını aktardı. Demirtaş, "Eşimi çıkardıktan sonra biraz ilerledim, 'Yangın çıkmış, uçak patlayabilir.' dediler biz yerdeyken. Bu anons geldiğinde biz 5-10 dakikadır dışarıdaydık." diye konuştu.

Uçağın kuyruk bölümündeki kırılan alandan çıktığını dile getiren Demirtaş, "Eşimi çıkardıktan sonra görevlilerin geldiğini gördüm. Ben yürüyebiliyordum kendim çıktım. Eşim kalçasında kırık olduğu için yürüyemiyordu. Onu görevliler battaniyelerle çıkardılar. Merdivenlerden görevlilerden biri sırtında yukarıya kadar çıkarmış ki 10-15 merdiven vardı, yukarıya çıkana kadar. Sonra ambülansa alıp hastaneye getirdiler." dedi.

"Bir beyefendi beni itekledi, eşim de çekti aşağıdan"

Omuz kemiği ve kalça kemiği kırılan Şeref Demirtaş da uçağın iniş için alçalmaya başladığı anonsundan kısa bir süre sonra uçağın hızlıca iniş yaptığını kaydederek, şunları söyledi:

"Çarpma sesi duydum. Uçağın rutin inişinden çok farklıydı, çok gürültülü bir çarpmaydı. Sonra anons geldi 'Cep telefonlarınızı açabilirsiniz.' diye. Ondan birkaç saniye sonra da viyadüğün üstünden uçak yere çakıldı. Uçakta bağırış, çağırış, büyük bir panik başladı."

Eşinin, "Eşimi çıkarın." diye bağırdığını dile getiren Demirtaş, "Bir beyefendi beni itekledi, eşim de çekti aşağıdan. Bu şekilde çıktım." dedi.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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