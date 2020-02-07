Uçak kazasında yaralananların tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Uçak kazasında yaralananların tedavisi sürüyor

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralananların tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Uçak kazasında yaralananların tedavisi sürüyor, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralananların tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Emsey Hospital Başhekimi Doç. Dr. Kerem Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavisi devam eden vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kazanın ardından 31 yaralının hastaneye getirildiğini aktaran Gün, şu anda 5 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Kerem Gün, tedavileri tamamlanan kişilerin taburcu olduğunu, bazı vatandaşların da başka hastanelere sevk edildiğini anlatarak, tedavisi devam eden hastalardan birinin de yabancı uyruklu olduğunu aktardı.

Gün, "Hepsi ortopedi ve travmatoloji bölümlerinde yatıyor. Kimisinde kemik kırığı, kimisinde kafa travması var. 2 hastanın ameliyatı gerçekleşti, diğerleri için de uygun zaman bekleniyor. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok, hepsi serviste yatıyor. Yoğun bakım ihtiyaçları yok." diye konuştu.

Öte yandan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de tedavisi devam eden 6 kişiden 3'ünün yoğun bakımda takip edildiği öğrenildi.

Pegasus Hava Yollarına ait İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkması sonucu meydana gelen kazada 180 kişi yaralanmıştı.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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