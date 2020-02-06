Uçak kazasında yaralıların çoğunda kaburga kırığı var - Son Dakika
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Uçak kazasında yaralıların çoğunda kaburga kırığı var

6 saat önce

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağında yaralanan 179 kişinin çoğunda kaburga kırığı, bazılarında ise kol ve bacaklarında kırıklar olduğu bildirildi.

Uçak kazasında yaralıların çoğunda kaburga kırığı var, System.String[]

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağında yaralanan 179 kişinin çoğunda kaburga kırığı, bazılarında ise kol ve bacaklarında kırıklar olduğu bildirildi.

İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Kazada 3'e bölünen uçakta yaralanan 179 yolcunun çoğunda kaburga kırığı olduğu belirtildi. Bazı yolcuların ise kol ve bacaklarında ezilmelerin yanı sıra kırık oluştuğu kaydedildi. İlk olarak Anadolu yakasındaki 21 hastaneye kaldırılan yaralılardan ekstremite (kol, bacak) ve kaburga kırığı bulunanlar Gebze Devlet ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastaneleri'ne, hafif yaralı olanlardan bazıları Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma ile Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ne sevk edildi. Uzmanlar, kaburgaların kol ve bacaklara oranla travmaya daha açık ve hassas olduğunu belirterek, hem çarpmanın etkisi hem de yolcuların birbirine çarpmasıyla bile kaburga kırığı oluşabileceğini bildirdi.


Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:26 Kaynak: DHA
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