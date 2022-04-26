Uçak kazasında yaşamını yitirmişti! Pilot Furkan Otkum'un annesi: Yavrum damatlığını almıştı - Son Dakika
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Uçak kazasında yaşamını yitirmişti! Pilot Furkan Otkum'un annesi: Yavrum damatlığını almıştı

26.04.2022 22:27

Bursa'da düşen eğitim uçağında yaşamını yitiren eğitmen pilot Furkan Otkum, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları içinde konuşan acılı anne Sevgi Otkum, "Daha 26 yaşında. İhmali olanların Allah belasını versin. Oğlumu sigortasız çalıştığı için uyarmıştım. Bana, 'Bir şey diyeni işten çıkarıyorlar' demişti. Dava açacağım. Başka analar benim gibi parçalanmasın. Ben çok emek verdim. Yavrum damatlığını almıştı, haftaya nişanı vardı" ifadelerini kullandı.

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında yaşamını yitiren 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum için Pendik Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine pilotun babası Sinan Otkum, annesi Sevgi Otkum, diğer aile üyeleri ve yakınları katıldı. Törende taziyeleri baba Sinan Otkum ile dayı Ahmet Polat kabul etti. Furkan Otkum'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda defnedildi.

"SİGORTASINI YAPMADILAR, BİR İNSAN GÜNDE 15 SAAT ÇALIŞIR MI?"

Pilot Furkan Otkum'un ihmaller nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen anne Sevgi Otkum, "Bir insan 15 saat çalışamaz. Yavrumun ayaklarının altı Nasır olmuştu. Sabah 05.00'te başlayıp akşam 22.00'de iş bırakılır mı? Sigortasını bile yapmamışlar. Allah'ım uçağın arızası çok fazlaydı. 'Anne bir yerde motoru durdu, uçağı indirdim' dedi. Bu sefer beceremedi yavrum. Uçak durmadan arıza yapıyordu" şeklinde konuştu.

"DAMATLIĞINI GÖNDERMİŞTİ"

Ramazan Bayramı sonrası kız arkadaşı Aslı Yüce ile nişan yapmaya hazırlandığını söyleyen anne Sevgi Otkum, "Ben 5 sene çalıştım, okuttum yavrumu. Daha 26 yaşında. İhmali olanların Allah belasını versin. Oğlumu sigortasız çalıştığı için uyarmıştım. Bana, 'Bir şey diyeni işten çıkarıyorlar' demişti. Dava açacağım. Başka canlar yanmasın. Başka analar benim gibi parçalanmasın. Ben çok emek verdim. Yavrum damatlığını almıştı, damatlığını gönderdi, haftaya nişanı vardı" diye konuştu.

Uçak kazasında yaşamını yitirmişti! Pilot Furkan Otkum'un annesi: Yavrum damatlığını almıştı
Uçak kazasında yaşamını yitirmişti! Pilot Furkan Otkum'un annesi: Yavrum damatlığını almıştı
Uçak kazasında yaşamını yitirmişti! Pilot Furkan Otkum'un annesi: Yavrum damatlığını almıştı
Uçak kazasında yaşamını yitirmişti! Pilot Furkan Otkum'un annesi: Yavrum damatlığını almıştı
Uçak kazasında yaşamını yitirmişti! Pilot Furkan Otkum'un annesi: Yavrum damatlığını almıştı
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Mevla, Bursa, Pilot, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçak kazasında yaşamını yitirmişti! Pilot Furkan Otkum'un annesi: Yavrum damatlığını almıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçak kazasında yaşamını yitirmişti! Pilot Furkan Otkum'un annesi: Yavrum damatlığını almıştı - Son Dakika
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