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Uçak Kıraathanesi'nin aydınlatma montajı tamamlandı - Son Dakika

Uçak Kıraathanesi'nin aydınlatma montajı tamamlandı

31.01.2022 15:15
Uçak Kıraathanesi'nin aydınlatma montajı tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Donatım Park'a konuşlandırılan Uçak Kıraathanesi'nin çevresinde aydınlatma montajı yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Donatım Park'a konuşlandırılan Uçak Kıraathanesi'nin çevresinde aydınlatma montajı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamamaya göre, Uçak Kıraathanesi, yapılan son montajla birlikte ayrı güzelliğe kavuştu.

Farklı renklerde ışıkların yerleştirildiği uçak, özellikle gece saatlerinde güzel görüntüye bürünüyor.

Proje, son işlemlerden sonra bölgeden geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

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Sakarya, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçak Kıraathanesi'nin aydınlatma montajı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçak Kıraathanesi'nin aydınlatma montajı tamamlandı - Son Dakika
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