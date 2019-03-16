Uçak Mühendisi Endonezyalı Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Öldü
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında, uçak mühendisi Endonezyalının öldüğü bildirildi.
Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında, uçak mühendisi Endonezyalının öldüğü bildirildi.
Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı sonrası kayıp olarak bildirilen Lilik Abdul Hamid adlı Endonezyalının, Nur Camisi'ndeki saldırıda hayatını kaybettiğinin belirlendiği ifade edildi.
Sosyal medya hesabındaki bilgilere göre, Christchurch'da yaşayan Hamid, Endonezya'nın Medan kentinden. Hamid, Yeni Zelanda Hava Yollarında uçak mühendisi olarak çalışıyordu.
Öte yandan Endonezya'nın Wellington
Büyükelçisi Tantowi Yahya yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan baba-oğul iki Endonezyalının durumunun stabil olduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü belirtti.?
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:04 Kaynak: AA
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