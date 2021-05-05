Uçak mühendisi olmak isteyen Ayşegül'ün hayali gerçekleşti - Son Dakika

Uçak mühendisi olmak isteyen Ayşegül'ün hayali gerçekleşti

05.05.2021 15:09
Uçak mühendisi olmak isteyen Ayşegül'ün hayali gerçekleşti, System.String[]

14 yaşındaki Ayşegül ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ulaştırılan mektuba en büyük hayalinin İHA ve SİHA'ları yakından görmek olduğunu yazdı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde İlde bulunan yetim ve öksüz çocuklara mektup yazarak gerçekleşmesini istedikleri üç hayalini yazmalarını istedi.

14 yaşındaki Ayşegül ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ulaştırılan mektuba en büyük hayalinin İHA ve SİHA'ları yakından görmek olduğunu yazdı. Vali Gül, bu dileği okuyunca Ayşegül'ü evinde ziyaret ederek imkânlar ölçüsünde hayalini gerçekleştirmek için gerekli girişimlerde bulunulacağını söyledi.

Vali Gül'ün, ziyaretinden bir hafta sonra Ayşegül'e müjdeli haber verildi. Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinden alınan Ayşegül, Gaziantep'te bulunan Jandarma İHA Taktik Komutanlığını götürüldü. Burada İHA-SİHA'ları yakından görme fırsatı bulan Ayşegül, hayalini gerçekleştiren Vali Davut Gül başta olmak üzere Vefa Sosyal Destek gönüllülerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

UÇAK MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR

Uçak mühendisi olmak isteyen Ayşegül'ün hayali gerçekleşti

Abisinin asker olduğunu ve insansız hava araçlarına olan ilgisinin de buradan geldiğini söyleyen Ayşegül, "İlgim hep vardı. Geçen sene İlimizde gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini büyük bir heyecanla takip ettim. Oradaki o heyecan ve coşkunun da büyük bir etkisi oldu. Valimiz Davut Gül'ün de mektubu bana ulaşınca hayalim olan bu isteğimi yazmak istedim ve bugün burada kendimi hayalimi yaşarken buldum. İlk defa bir hayalim gerçekleşti. Çok mutluyum, çok duygulandım. Buradaki abiler de benimle çok güzel ilgilendiler. Bu hayalimin izinden gidecek ve Uçak Mühendisi olmak için çok çalışacağım. Gelecekte ülkeme değer katacak işler yapmayı çok istiyorum" dedi.

Bir Çocuk Bir Dilek kampanyası kapsamında Nizip ve Oğuzeli'ndeki tüm yetim ve öksüz çocukların dilekleri gerçekleştirildi. Ramazan Bayramına kadar ise hayırseverlerin katkıları ile Gaziantep'teki tüm öksüz ve yetim çocukların dileklerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Uçak mühendisi olmak isteyen Ayşegül'ün hayali gerçekleşti

Vefa Sosyal Destek Grubu, Gaziantep, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Uçak mühendisi olmak isteyen Ayşegül'ün hayali gerçekleşti - Son Dakika


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