Son Dakika Haberleri: Uçak Otobana Çıktı

Uçak Otobana Çıktı

34 dakika önce

Dünyanın en yaşlı jumbo jeti olan Boeing 747-400 uçağı Turizm Grubu'nun son otel yatırımı Amsterdam'daki Corendon Village Hotel'in bahçesine konulmak üzere otobana çıktı.

Uçak Otobana Çıktı, System.String[]
Dünyanın en yaşlı jumbo jeti olan Boeing 747-400 uçağı Turizm Grubu'nun son otel yatırımı Amsterdam'daki Corendon Village Hotel'in bahçesine konulmak üzere otobana çıktı.

Dünyanın en yaşlı jumbo jeti olan Boeing 747-400 uçağı otobana çıktı. Türk iş adamları Atılay Uslu ve Yıldıray Karaer'e ait Corendon Turizm Grubu'nun son otel yatırımı Amsterdam'daki Corendon Village Hotel'in bahçesine konulacak olan 150 ton ağırlığındaki dev uçak karayoluyla otelin bahçesine ulaşacak.

Uçağın geçişi sırasında Hollanda'nın en işlek otobanı olan A9 trafiğe kapatıldı. Otoban üzerinde bulunan lamba direkleri ve korkuluklar yerlerinden söküldü. Uzaktan kumanda ile çalışan nakliye aracı ile taşınan uçak, daha sonra 57 manevra ile otelin bahçesindeki yerini alacak.

Gece yarısı uçağın taşınma işlemleri çok sayıda Türk ve yabancı basın mensubu ile vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan karayoluyla otelin bahçesine ulaşacak olan uçak, bu yolculuğu boyunca 17 hendek A9 otobanı ve bir şehir içi yoldan geçecek.

30 yıldır hizmet veren ve gövdesi Roma'da Corendon renklerine boyanan 'City of Bangkok' isimli uçak, bundan sonra Corendon Village Hotel'in bahçesinde restoran, kafe, müze, 5D uçuş simülatörü ve kütüphane olarak kullanılacak. - AMSTERDAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:59 Kaynak: İHA

Boeing, Amsterdam, Güncel
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