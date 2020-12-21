Uçak, otobüs, konaklama ve tüm ihtiyaçlar Enuygun Hediye Kart'ta - Son Dakika

Uçak, otobüs, konaklama ve tüm ihtiyaçlar Enuygun Hediye Kart'ta

21.12.2020 14:11
Uçak, otobüs, konaklama ve tüm ihtiyaçlar Enuygun Hediye Kart'ta, System.String[]

Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun, bir yıl boyunca tüm seyahatlerde kullanılabilme özelliği ile Türkiye'de "tek" olan Enuygun Hediye Kart'ı öneriyor.

Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun, bir yıl boyunca tüm seyahatlerde kullanılabilme özelliği ile Türkiye'de "tek" olan Enuygun Hediye Kart'ı öneriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın en heyecanlı günü yaklaştıkça sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin hediye telaşı da artıyor. Bu yılbaşında sevdikleri için klasik seçeneklerden farklı, heyecan ve umut dolu bir hediye arayanlar için Enuygun Hediye Kart, ideal bir hediye alternatifi sunuyor.

Bir yıl boyunca tüm uçak bileti, otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında geçerli olması ile Türkiye'de "tek" olma özelliği taşıyan Enuygun Hediye Kart, 2021'de hayallerini gerçekleştirmek isteyenleri mutlu edecek ve kişiye özel bir hediye seçeneğine imkan tanıyor.

Kişi, Enuygun Hediye Kart'ın sayfasına girerek "Yılbaşı" teması altında beğendiği bir tasarımı seçerek sevgi dolu bir mesaj yazabiliyor. 100, 150, 200, 500 ve 1.000 TL gibi seçeneklerin yanı sıra kendi belirlediği tutarda Enuygun Hediye Kart alabiliyor, gönderim tarihini de kendisi belirleyebiliyor.

Hediyenin sahibi, Enuygun üye hesabındaki ENCüzdan sekmesinde "Hediye Kartı Aktar" butonuna tıkladıktan sonra e-postasına gönderilen kodu kullanarak hediye tutarını ENCoin olarak hesabına aktarabiliyor ve bir yıl boyunca tüm uçak bileti, otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında keyifle kullanabiliyor.

Türkiye, Otel, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uçak, otobüs, konaklama ve tüm ihtiyaçlar Enuygun Hediye Kart'ta - Son Dakika Ekonomi


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