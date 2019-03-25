Son Dakika Haberleri: Uçak Pistinde Kitap Okuma Etkinliği

Uçak Pistinde Kitap Okuma Etkinliği

56 dakika önce

Aydın'da 80 ortaokul öğrencisi, 55. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Çıldır Havaalanı pistinde kitap okudu.

Uçak Pistinde Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Aydın'da 80 ortaokul öğrencisi, 55. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Çıldır Havaalanı pistinde kitap okudu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 55. Kütüphane Haftası dolayısıyla, Türk Hava Yolları Uçuş Akdemisinin bulunduğu Çıldır Havaalanı'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Osman Yozgatlı Ortaokulundan daha önce uçağa binmeyen 80 öğrenci, pistte kendileri için ayrılan alanda kitap okudu. Öğrenciler, burada kartondan harflerle "Okumak çok güzel" yazdı.

Öğrenciler daha sonra akademiye ait simülatörde, pilot koltuğuna oturarak uçuş eğitimi aldı. Eğitim sırasında öğrenciler, eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşadı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere okumanın yeri ve zamanının olmadığını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan 5. sınıf öğrencisi Muhammet Can Karaca, eğitim sırasında çok heyecanlandığını anlatarak, "İlk kez böyle bir şeye katıldım. Çok mutlu oldum. Pilotların nasıl uçak uçurduğunu öğrendik." diye konuştu.

Öğrencilerden Ece Polat ise etkinlikten çok keyif aldıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:49 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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