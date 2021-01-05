Uçak seferleri iptal edildi - Son Dakika

Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve elverişsiz hava şartlarından dolayı 2 gündür yapılması planlanan uçak seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. Yapılması planlanan Iğdır- Ankara ve Iğdır- İstanbul uçak seferlerinin 2 gündür karşılıklı olarak iptal edilirken, bugün ise yapılacak olan uçak seferlerinin hava şartlarına göre belirleneceği öğrenildi. - IĞDIR