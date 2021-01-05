Uçak seferleri iptal edildi - Son Dakika

Uçak seferleri iptal edildi

05.01.2021 10:10
Uçak seferleri iptal edildi, System.String[]

Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve elverişsiz hava şartlarından dolayı 2 gündür yapılması planlanan uçak seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. Yapılması planlanan Iğdır- Ankara ve Iğdır- İstanbul uçak seferlerinin 2 gündür karşılıklı olarak iptal edilirken, bugün ise yapılacak olan uçak seferlerinin hava şartlarına göre belirleneceği öğrenildi. - IĞDIR

Uçak seferleri iptal edildi

Iğdır, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uçak seferleri iptal edildi - Son Dakika


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