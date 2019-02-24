Son Dakika Haberleri: Uçak Seferlerine Kar Yağışı Engeli

Uçak Seferlerine Kar Yağışı Engeli

1 saat önce

Türk Hava Yolları, İstanbul'dan yurt içi ve yurt dışına gidecek olan toplam 4 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Uçak Seferlerine Kar Yağışı Engeli, System.String[]
Türk Hava Yolları, İstanbul'dan yurt içi ve yurt dışına gidecek olan toplam 4 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'ndan düzenlemeyi hedeflediği yurt içi ve yurt dışı toplam 4 sefer hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı ve fırtına nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşandı. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilmeyi planladığı, Bakü, Aşkabat ile İzmir ve Adana seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:45 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
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