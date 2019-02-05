Son Dakika Haberleri: Uçak Şehir Merkezine İndi

Uçak Şehir Merkezine İndi

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da küçük bir uçak şehir merkezine acil iniş yaptı.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da küçük bir uçak şehir merkezine acil iniş yaptı.

Peru Hava Kuvvetlerine ait bir uçak başkent Lima'nın merkezindeki bir caddede kaldırım kenarında park halinde olan bir arabanın üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın sert bir şekilde caddeye acil iniş yapmasıyla meydana gelen kazada pilot ve yardımcı pilotun hafif yaralarla kurtulduğu ve uçağın eğitim uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

Lima, Güncel
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