Uçak Şehir Merkezine İndi
1 saat önce
Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da küçük bir uçak şehir merkezine acil iniş yaptı.
Güney Amerika
ülkesi Peru'nun başkenti Lima
'da küçük bir uçak şehir merkezine acil iniş yaptı.
Peru Hava Kuvvetlerine ait bir uçak başkent Lima'nın merkezindeki bir caddede kaldırım kenarında park halinde olan bir arabanın üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın sert bir şekilde caddeye acil iniş yapmasıyla meydana gelen kazada pilot ve yardımcı pilotun hafif yaralarla kurtulduğu ve uçağın eğitim uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:11 Kaynak: İHA
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