Uçak'tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Memur-Sen Muğla İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Önder Uçak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Memur-Sen Muğla İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Önder Uçak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Uçak mesajında, "Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunu, güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini oluşturacaktır. Bu vesileyle bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum" dedi.



Kamuoyunu bilgilendirme, haber verme ve halk adına denetim yapma gibi son derece önemli görevler yürüten basın çalışanlarına demokrasinin tüm kurumlarıyla yerleşmesi açısından da önemli görevler düştüğünü belirten Uçak, "Bu önemli görevi yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Ancak sendikal örgütlenme oranın düşük olduğu, iş güvencesinin olmadığı ve alın terinin karşılığının alınamadığı sektörde öncelikli konu sendikal örgütlenme olmalıdır. Bugünün, iş güvencesinin olduğu, sendikal örgütlenmenin önünü açıldığı, sosyal ve ekonomik hakların teslim edildiği bir gün olmasını temenni ediyoruz. Tarihin her döneminde milletin müşterek sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirebilmek için mesleki zorluklarına rağmen vazifesini en iyi şekilde ifa etmeye çalışan basınımızın, düşünce ve görüş zenginlikleriyle, toplumun bilgilenmesi ve bilinçlenmesinde, huzur ve güven ortamının güçlendirmesindeki rolü büyüktür. Bu duygu ve düşüncelerle, basın meslek ilkelerine bağlı hareket ederek, mesleki ve toplumsal duyarlılık içinde çalışmalarını sürdüren basının, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz" dedi. - MUĞLA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu

Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Standını Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Ücretli Poşet Uygulamasına Gösterilen Katılıma Teşekkür Etti