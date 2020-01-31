Uçak'tan sözde yüzyılın anlaşmasına tepki - Son Dakika
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Uçak'tan sözde yüzyılın anlaşmasına tepki

6 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın sözde 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı Kudüs'ü İsrail'in bölünmemiş başkenti açıklamasına tepkiler sürüyor.

Uçak'tan sözde yüzyılın anlaşmasına tepki, System.String[]

ABD Başkanı Trump'ın sözde 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı Kudüsİsrail'in bölünmemiş başkenti açıklamasına tepkiler sürüyor. Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, büyük İsrail projesini silahla, kanla başaramayanların kalemle başarmaya güçlerinin yetmeyeceğini açıkladı.


Uçak yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, terörist İsrail'in güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği planını açıklamıştır. Herkesçe malum olan ve emperyalizmin genel karakteri olan hukuku hiçe sayma alışkanlığı bu açıklamayla bir kere daha deklare edilmiştir. Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması, başka bir ifadeyle, ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleriyle ayakta kalmaya çalışan Siyonist İsrail'in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesi, terörün meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması noktasında kirli bir iş birliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır. 'Yüzyılın Planı' denilen içerik, Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Kısaca, plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir. ABD ve İsrail, 60 yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse, Filistin'e el koymaya, İsrail'e yol vermeye, ABD'ye refakat etmeye yeltenmesin" dedi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
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