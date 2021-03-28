Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü - Son Dakika

Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü

28.03.2021 11:17
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü, System.String[]

TÜRK Hava Yolları'ndaki görevini Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde elma yetiştiriciliği yapmak için bırakan İsmail Kızılkaya(59) ile bilgi işlem uzmanı kayınbiraderi İsmail Turhan(50), kısa sürede işlerini sirke fabrikası kurarak büyüttü.

TÜRK Hava Yolları'ndaki görevini Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde elma yetiştiriciliği yapmak için bırakan İsmail Kızılkaya(59) ile bilgi işlem uzmanı kayınbiraderi İsmail Turhan(50), kısa sürede işlerini sirke fabrikası kurarak büyüttü. Havacılığın tutku, sirke üretmenin aşk olduğunu söyleyen Kızılkaya, "Sirke yapmak çok uzun ve titizlik isteyen bir süreç. Aynı uçak bakımı gibi; hataya yer vermez" dedi.

THY'de yıllarca uçakların teknik bakımını yapan ekipte yer alan İsmail Kızılkaya ile özel sektörde bilgi işlem uzman kayınbiraderi İsmail Turhan, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 35 bin dönüm arazi satın alarak elma yetiştirmeye başladı. Yetiştirdikleri elmaları önce pazarlayan ancak umduklarını bulamayan Kızılkaya ile Turhan, daha sonra sirke fabrikası kurmaya karar verdi. İki yıl önce kurdukları fabrikada Kızılkaya ile Turhan katkısız ve doğal sirke üretmeye başladı.

Pandemi sürecinin sirke satışlarını artırdığını belirten Kızılkaya; "İşe başladığımızda henüz pandemi yoktu. Sirke, kolay çabuk üretilemiyor. Yaptıktan sonra ilk senemiz ürünün olgunlaşmasını bekleyerek geçti. Şişeledikten sonra, pazarlamaya başladık. Kendi bahçemizde ürettiğimiz elmaların dışında çiftçilerden de topladığımız meyve ve ithal ettiğimiz aromalarla doğal sirke yapıyoruz. Pandemide sirkenin sağlığa faydası anlaşılınca yurtdışına da ihraç için Amerika, Kanada ve İngiltere'yle görüşmeye başladık" dedi.

'SİRKE ÜRETMEK UÇAK BAKIMI GİBİ'

Sirke üretiminin aşk olduğunu ifade eden İsmail Kızılkaya, "35 yıl THY'de uçakların teknik bakımını yaptım. İşimi bırakıp, 2 yıl önce köyde aldığımız arazide elmacılığa başladım. İstediğimiz gibi şartlar olmayınca da elmaları değerlendirmek için sirke fabrikası kurmaya karar verdik. Şimdi sirkenin yanı sıra elmalardan reçel ve pekmez de üretiyoruz. Ancak sirke yapmak çok uzun, meşakkatli, titizlik ve özveri isteyen bir süreç. Aynı uçak bakımı gibi. Hataya yer vermez. Sonunda ülke ve uluslararası standartlara uygun kaliteli sirke üretimini başardık" diye konuştu.

'BİRİ AŞK, DİĞERİ TUTKU'

Sirke işinin farklı bir heyecan olduğunu belirten İsmail Kızılkaya, "Birisi aşk, diğeri tutku. Havacılık benim tutkum, mesleğim. Ama sirke üretmek de aşk gibi. Başarmak için sevmeniz lazım. Ürünlerimizde  bir leke veya bir kurt yeniği ya da güneş kararması nedeniyle değerlendiremediğimiz anlar oldu. Bunlar için üzüldük, günlerce araştırdık. Ürünün bütün süreçlerinde bulunuyoruz. Artık ürün çeşitlerimizi de artırdık. Yeşil elma pekmezi, marmelat ve reçel gibi farklı alanlarda değerlendiriyoruz. Doğal ürünlerimizi ihraç ediyoruz" dedi.

'16 ÇEŞİT SİRKE ÜRETİYORUZ'

Bilgi işlem uzmanı  İsmail Turhan ise bal, kavun, üzüm, gül, Hindistan cevizi ve vişnenin de aralarında bulunduğu 16 farklı üründen sirke ürettiklerini belirtti. Turhan, "Siz hiç bal sirkesi tattınız mı? İçinde bal olan sirke üretiyoruz. İnsan sağlığına çok faydalı. Zayıflamaya yardımcı, sindirim sistemini rahatlatan sirkeyi pandemi sürecinde dünya yeniden keşfetti. Türkiye Vegan Derneği'nın onayıyla ilk 'vegan sertifikalı' sirkeleri üretiyoruz" diye ifade etti.

Özel sektördeki işini toprakla uğraşmak istediği için bıraktığını kaydeden İsmail Turhan, "Hep istiyordum ve hayalimdi. 'Gidip toprakla uğraşalım, ağaç ve çiçek dikelim.' Ancak hepimizin hayali olan toprağın kolay olmadığını işin içine girdiğimizde anladık. Ticaret, ilk başta bize uzaktı. Ürünlerimizi yaptıktan sonra işin ticaret ve pazarlama tarafına geçtik" ifadelerini kullandı.

Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü
Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü

Türk Hava Yolları, Tekirdağ, Türk, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü - Son Dakika


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