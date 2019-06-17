Son Dakika Haberleri: Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı
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Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı

21 dakika önce

Kosova'dan İsviçre'ye uçuşu sırasında İtalya üzerinde seyir halindeyken türbülansa giren uçakta 10 kişi yaralandı.

Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı, System.String[]
Kosova'dan İsviçre'ye uçuşu sırasında İtalya üzerinde seyir halindeyken türbülansa giren uçakta 10 kişi yaralandı. 121 kişinin bulunduğu uçakta yaşanan panik anı ve türbülans sırasında hostesin uçağın üst kısmına çarptığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.
Kosova'nın Priştine şehrinden havalanan ve İsviçre'nin Basel şehrine uçuş yapmakta olan 121 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, İtalya hava sahası üzerindeyken türbülansa girdi. ALK Havayolları şirketine ait Boeing 737-300 tipi yolcu uçağında, türbülans sırasında yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda yolcunun çığlık attığı ve hosteslerden birinin uçağın tavanına çarptığı ve yolculardan birinin dua ettiği görüldü.
Yerel medya, uçağın Basel'e 30 dakika geç ulaştığını; yolculardan 10'unun hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

- Kosova
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:12 Kaynak: DHA
İtalya, İsviçre, Kosova
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