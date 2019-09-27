Son Dakika Haberleri: - Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı
Son Dakika Güncel Haber

- Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı

1 saat önce

- Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıWASHINGTON - United Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.

- Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı

WASHINGTON - United Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.

ABD'de Washington D.C- San Francisco seferini gerçekleştiren United Havayollarına ait yolcu uçağında, kadın bir yolcu tuvalette mahsur kaldı. Havada yaşanan paniğin ardından yolcu uçağı Denver Havalimanına acil iniş gerçekleştirdi. Havayolu tarafından yapılan açıklamada tuvalette yaklaşık 1 saat mahsur kalan kadın yolcu, uçak acil iniş gerçekleştirmesinin ardından mahsur kaldığı tuvaletten kurtarıldı.

Kadının yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acil toplanma alanları nerede, vatandaşlar nasıl ulaşacak?
Sokak ortasında işlenen kadın cinayetinin sebebinin kıskançlık olduğu ortaya çıktı İBB Başkanı İmamoğlu: Acil toplanma alanlarıyla ilgili şehrimiz sıkıntıdadır MHP lideri Bahçeli'den hastalığıyla ilgili paylaşımlara suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 19:25:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]