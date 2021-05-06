Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi! AB'nin basın toplantısında THY sürprizi

Avrupa Birliği'nin (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, AB tarafından Arnavutluk'a gönderilen 10 bin doz Pfizer-Biontech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının teslim töreninde Başbakan Edi Rama ile basın toplantısı düzenledi.

TOPLANTI ESNASINDA ARKADAN THY UÇAĞI GEÇTİ

Basın toplantısı esnasında arkadan Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Uçağın geçtiği an toplantıyı anlatan spiker "Turkish Airlines" ifadesini kullanırken, sosyal medyada "Ne reklam yapmışsın ama Turkish Airlines, ürün yerleştirme" gibi yorumlar yapıldı.

ÜRÜN YERLEŞTİRME NEDİR?

Ürün yerleştirmeleri, reklamı yapılan markaya karşı olumlu duygular yaratacak ve program aracılığıyla uygulanacak, bahsedilecek ya da tartışılacak şekilde sunulur . Açık reklam değiller. Bu, kitlenin marka ile daha güçlü bir bağlantı kurmasını ve satın alma kararları için gerekçe sunmasını sağlar.