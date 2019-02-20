Son Dakika Haberleri: Uçak Yolcuları Seyahatlerini Otobüs ve Taksiyle Tamamladı

Uçak Yolcuları Seyahatlerini Otobüs ve Taksiyle Tamamladı

48 dakika önce

İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen ve Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na yönlendirilen uçakların yolcularından çoğu otobüs ve taksilerle İstanbul'a hareket etti.

Uçak Yolcuları Seyahatlerini Otobüs ve Taksiyle Tamamladı, System.String[]
İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen ve Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na yönlendirilen uçakların yolcularından çoğu otobüs ve taksilerle İstanbul'a hareket etti.

Yenişehir Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türk Hava Yollarının (THY) Trabzon'dan, Anadolu Jet'in Erzincan ve İzmir'den, Pegasus Havayollarının Trabzon'dan havalanan uçakları yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi.

Bursa'ya yönlendirilen bu 4 uçağın Yenişehir Havalimanı'na inişleri sağlandı.

THY'nin Trabzon'dan hareket eden uçağı Yenişehir'de bir süre bekledikten sonra yeniden İstanbul'a uçtu.

Diğer uçaklardan inen yolcuların bazıları hava yolu şirketlerinin tahsis ettiği otobüslerle, bir bölümü ise otobüsleri beklemeden taksilerle İstanbul'a gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:30 Kaynak: AA

İstanbul, Sabiha Gökçen, Yenişehir, Ekonomi
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