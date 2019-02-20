Uçak Yolcuları Seyahatlerini Otobüs ve Taksiyle Tamamladı
48 dakika önce
İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen ve Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na yönlendirilen uçakların yolcularından çoğu otobüs ve taksilerle İstanbul'a hareket etti.
İstanbul
'daki yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen
Havalimanı'na inemeyen ve Bursa
'daki Yenişehir
Havalimanı'na yönlendirilen uçakların yolcularından çoğu otobüs ve taksilerle İstanbul'a hareket etti.
Yenişehir Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türk Hava Yollarının (THY
) Trabzon
'dan, Anadolu Jet
'in Erzincan
ve İzmir
'den, Pegasus
Havayollarının Trabzon'dan havalanan uçakları yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi.
Bursa'ya yönlendirilen bu 4 uçağın Yenişehir Havalimanı'na inişleri sağlandı.
THY'nin Trabzon'dan hareket eden uçağı Yenişehir'de bir süre bekledikten sonra yeniden İstanbul'a uçtu.
Diğer uçaklardan inen yolcuların bazıları hava yolu şirketlerinin tahsis ettiği otobüslerle, bir bölümü ise otobüsleri beklemeden taksilerle İstanbul'a gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:30 Kaynak: AA
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