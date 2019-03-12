Uçak Yolcularına Taşınma Uyarısı
1 saat önce
İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 5-7 Nisan'da gerçekleştirilecek taşınma dolayısıyla yolcuları uyardı.
İstanbul
Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul Havalimanı'na 5- 7 Nisan
'da gerçekleştirilecek taşınma dolayısıyla yolcuları uyardı.
İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamada, "Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu, 5 Nisan
saat 03.00 ile 7 Nisan saat 00.00 tarihleri arasında yapılacaktır. Yolcularımızın uçuş detayları için ilgili hava yolu şirketine başvurması gerekmektedir." bilgisi verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:32 Kaynak: AA
Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü
Erdoğan "Beka Seçimi" Demişti, Binali Yıldırım Tersini Söyledi
Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor
Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor