Son Dakika Haberleri: Uçak Yolcularına Taşınma Uyarısı

Uçak Yolcularına Taşınma Uyarısı

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 5-7 Nisan'da gerçekleştirilecek taşınma dolayısıyla yolcuları uyardı.

Uçak Yolcularına Taşınma Uyarısı, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 5- 7 Nisan'da gerçekleştirilecek taşınma dolayısıyla yolcuları uyardı.

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamada, "Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu, 5 Nisan saat 03.00 ile 7 Nisan saat 00.00 tarihleri arasında yapılacaktır. Yolcularımızın uçuş detayları için ilgili hava yolu şirketine başvurması gerekmektedir." bilgisi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:32 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, 7 Nisan, İstanbul, Güncel
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