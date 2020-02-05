Uçak yolculuğu tarihinin en büyük kazaları ve son 10 yılın bilançosu

2000'li yıllarda artan hava ulaşımı kazaları da beraberinde getirdi. Son 10 yılın bilançosuna göre 2018 en çok ölümlü kazanın yaşandığı sene olarak kayıtlara geçerken 2017 ise en güvenli yıl oldu.



2018 yılnda yaşanan 15 uçak kazasında 556 kişi hayatını kaybetti. Aviation Safety Network'ün (ASN) verilerine göre bu senede 37 milyon 800 bin sefer yapılırken kaza oranı 2,54 milyonda bir oldu.