Uçak yolculuklarında neden telefon kullanılmaz?

Mobil dünyanın devasa gelişimi ile akıllı telefonlar hayatımızda daha büyük bir rol oynamaya başladı. Özellikle her şeyin dijitale taşındığı bu dönemde görevleri ciddi şekilde artan bu küçük cihazlar, bazı durumlarda insan hayatını tehlikeye atabilecek potansiyelde diyebiliriz.

Bilindiği üzere yüzyılın en büyük icatlarından ve en konforlu ulaşım araçlarından biri olarak kabul edilen uçaklarda telefon kullanımına dair katı sınırlamalar mevcut. Peki uçakta bu tür cihazların kullanılmamasının nedeni nedir? Yazımızda anlattık…

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İşte uçakta telefon kullanılmamasının nedeni

Uçak yolculuğu yapsın ya da yapmasın, kalkışlarda ve inişlerde "Cep telefonlarınızı ve tüm elektronik cihazlarınızı lütfen kapatın" şeklinde anons yapıldığını herkes bilir. Uçak kalkış yaptıktan ve belirli bir irtifaya ulaştıktan sonra ise cep telefonu gibi elektromanyetik dalgalarla iletişim kuran cihazların uçak moduna alınarak uçuş boyunca kullanılmasına izin verilir.

Bunun dışında uçak modu özelliğine sahip olmayan cep telefonları gibi elektronik cihazların ise uçuş boyunca kapalı tutulması gerekiyor. Peki teknolojinin adeta zirve yaptığı 2022'de uçak yolculuğunda neden bu tür cihazları kullanamıyoruz?

Federal Havacılık İdaresi (FAA), cep telefonu gibi elektromanyetik dalgalarla iletişim sağlayan elektronik cihazların kullanımını uçaklarda bulunan navigasyon ve iletişim sistemlerine doğrudan etkisi olduğu gerekçesiyle uzun zaman önce yasakladı. Bu karar, 2013 yılında bir nebze olsun yumuşatılırken, uçağın belirli bir irtifaya ulaşmasının ardından söz konusu cihazların uçak modu ile kullanılmasına izin verildi.

Uçak modu, cep telefonlarının dışarıya sinyal vermesini engelleyerek Bluetooth ve mobil servis gibi bağlantı özelliklerini devre dışı bırakır. Ancak bu cihazların yine de kalkış ve iniş sırasında tamamen kapatılması gerektiğini belirtmekte fayda var.

Yolculuk sırasında uçak modu olmadan telefon kullanmak, sanılanın aksine uçağın motorlarının durmasına, düşmesine ya da patlamasına neden olmaz. Ancak görüş mesafesinin büyük ölçüde azaldığı sisli bir havada sadece navigasyon sistemini baz alarak giden bir uçak için ciddi bir tehlike oluşturabilir. Bu nedenle uçuş öncesinde, sırasında ve sonrasında herhangi bir riske girmeden kabin ekibinin uyarılarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmek herkesin iyiliğine olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Uçaklarda cep telefonu ve diğer elektronik cihazların kullanımının kısıtlanması ile ilgili görüşlerinizi neler? Yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.