Son Dakika Haberleri: Uçaklar Buzlanmaya Karşı Alkol ile Yıkanıyor

Uçaklar Buzlanmaya Karşı Alkol ile Yıkanıyor

1 saat önce

Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkilemezken, havayolu şirketleri uçakları uçuş öncesi buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir maddeyle yıkıyor.

Uçaklar Buzlanmaya Karşı Alkol ile Yıkanıyor, System.String[]
Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkilemezken, havayolu şirketleri uçakları uçuş öncesi buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir maddeyle yıkıyor.

İstanbul'da zaman zaman etkili olan kar yağışı ve rüzgar alınan önlemler nedeniyle hava trafiğini olumsuz yönde etkilemezken, hava yolu şirketleri Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan uçaklarına buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir madde ile 'De-icing' ve 'Anti-icing' denilen yöntemle yıkadı.

Türk Hava Yolları 15 uçağına de-icing yaptı

Türk Hava Yolları havaların soğuması veya uçaklarının gideceği meydanlardaki hava koşulları nedeniyle dün geceden beri 15 uçağına de-icing yaptı. Uçaklarının gideceği meydanlardaki hava koşullarına nedeniyle kanat, motor, kuyruk ve gövdesi özel bir araçtan püskürtülen alkolle buzlanmaya karşı korunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:50 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, 3. Sayfa
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