Son Dakika Haberleri: Uçaklar Buzlanmaya Karşı Alkol ile Yıkanıyor

Uçaklar Buzlanmaya Karşı Alkol ile Yıkanıyor

42 dakika önce

Uçaklar buzlanmaya karşı alkol ile yıkanıyorİSTANBUL - Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkilemezken, havayolu şirketleri uçakları uçuş öncesi buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir madde ile yıkıyor.

Uçaklar buzlanmaya karşı alkol ile yıkanıyor

İSTANBUL - Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkilemezken, havayolu şirketleri uçakları uçuş öncesi buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir madde ile yıkıyor.
İstanbul'da zaman zaman etkili olan kar yağışı ve rüzgar alınan önlemler nedeniyle hava trafiğini olumsuz yönde etkilemezken, hava yolu şirketleri Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan uçaklarını buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir madde ile 'De-icing' ve 'Anti-icing' denilen yöntemle yıkadı.
Türk Hava Yolları 15 uçağına de-icing yaptı
Türk Hava Yolları havaların soğuması veya uçaklarının gideceği meydanlardaki hava koşulları nedeniyle dün geceden beri 15 uçağına de-icing yaptı. Uçaklarının gideceği meydanlarda ki hava koşullarına nedeniyle; kanat, motor, kuyruk ve gövdesi özel bir araçtan püskürtülen alkolle buzlanmaya karşı korunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, İstanbul, 3. Sayfa
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