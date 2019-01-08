Uçaklar Buzlanmaya Karşı Alkol ile Yıkanıyor

İstanbul'da Atatatürk Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Havayolu şirketleri, yolcuların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için tüm tedbirleri aldı.

İstanbul'da Atatatürk Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Havayolu şirketleri, yolcuların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için tüm tedbirleri aldı. Uçaklar, buzlanmaya karşı 'De-icing' adı verilen yöntemle alkol ve glikoz karışımı ile yıkandı.



İstanbul'da dün başlayan kar yağışı, gece boyunca zaman zaman etkisini sürdürdü. Atatürk Havalimanı'nda da DHMİ ekipleri kar yağışına karşı gece boyunca hazır bekletildi. Gece havanın soğuması nedeniyle uçaklarda buzlanmaya karşı önlemler alındı. Atatürk Havalimanı'nda kalkış yapacak bazı uçaklar gideceği meydanda ki soğuk hava koşulları nedeniyle pist başında oluşturulan alanlarda 'De-icing' adı verilen yöntemle buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir madde ile yıkandı. Uçakların kanat, motor, kuyruk ve gövdesi özel bir araçtan püskürtülen alkol ve glikoz karışımı bir madde ile yıkanarak buzlanmaya karşı önlem alındı.



Pistler sık sık kontrol ediliyor



Havaların soğuması ve kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri gece gündüz personelini Atatürk Havalimanı'nda hazır bulundurdu. Nöbetleri hava durumuna göre ayarlayan DHMİ yetkilileri, gece boyunca Atatürk Havalimanı'nda bir aksaklık yaşanmaması için denetlemeler yaptı. Havanın soğuması ve kar yağışı nedeniyle uçakların kalkış ve inişlerinde bir sorun yaşanmaması için, pistlerde sık sık frenleme ölçümü yapan DHMİ yetkilileri, ölçüm sonuçlarını havayolu şirketlerine anlık olarak bildirdi. - İSTANBUL

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